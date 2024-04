Maltrattamenti sul figlio, madre a processo: “Lo ha chiuso sul terrazzo”

E’ accusata di maltrattamenti al figlio di tre anni una piacentina a processo in tribunale a Piacenza.

Durante l’udienza sono stati ascoltati i testimoni, ovvero i vicini di casa dei genitori del piccolo. La madre è a processo mentre il padre si è costituito parte civile in rappresentanza del bambino.

MALTRATTAMENTI AL FIGLIO, LE TESTIMONIANZE DEI VICINI

I testimoni hanno riferito in Tribunale che il bambino piangeva sempre. In base agli episodi riferiti al giudice, una volta addirittura il piccolo era stato chiuso sul terrazzo dalla madre e sbatteva i pugni contro i vetri per rientrare, la donna dall’interno ha gridato che se non avesse smesso lo avrebbe ammazzato. In base alle testimonianze, il padre del bambino sarebbe stato succube della donna e non aveva la forza per ribellarsi.

I fatti di cui si è discusso ieri in tribunale erano avvenuti nel 2019 in un comune della Val Tidone. I vicini di casa si erano radunati e in accordo avevano segnalato ai servizi sociali quanto stava accadendo al bambino. La coppia si è infine separata, il piccolo è stato affidato ai servizi sociali e collocato presso il padre.

L’imputata si è sempre dichiarata innocente sostenendo che il figlioletto era molto vivace e che era difficile da gestire. Il processo è stato rinviato a ottobre.