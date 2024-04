Furto in un magazzino a Bobbio: due denunce dopo la segnalazione della vicina

Un uomo ed una donna sono stati denunciati per furto in abitazione in concorso. I due sono stati fermati a Bobbio dai carabinieri dopo la segnalazione di una vicina di casa.

IL FURTO A BOBBIO

L’uomo di 59 anni e la donna di 58 anni, residenti in provincia di Milano, sono stati visti entrare nel primo pomeriggio di martedì 9 aprile, dopo aver preso a calci il portone d’ingresso, in un magazzino adiacente ad un’abitazione nei pressi di Bobbio da una vicina di casa del proprietario che ha avvisato al 112 i carabinieri.

I due sono stati fermati poco distante dall’abitazione a bordo della loro autovettura da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bobbio che è accorsa sul luogo.

Avevano approfittato del fatto che in quel momento nessuno era presente nella rimessa, entrando e rovistando tra gli oggetti: stavano cercando di portar via 11 cellulari di varie marche, non tutti funzionanti, 1 tablet, 2 pc portatili, 1 mixer e un diffusore audio.

Infatti, i militari a bordo della loro autovettura hanno trovato tutto il materiale asportato, riconosciuto e riconsegnato al proprietario 56enne dell’abitazione oltre a numerosi attrezzi da scasso che sono stati sequestrati. I due sono stati portati in caserma per la completa identificazione e denunciati per furto in abitazione in concorso.