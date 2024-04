Ponte Castelvetro-Cremona: aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria

L’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte stradale che unisce i territori di Castelvetro Piacentino e Cremona è stato aggiudicato alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede legale a Paderno Ponchielli nel Cremonese. Lo fa sapere la Provincia di Piacenza.

IL CONTRATTO

Secondo le normative vigenti, il relativo contratto dovrà essere sottoscritto entro 30 giorni; non più di ulteriori 45 giorni invece, occorreranno per la consegna dei lavori.

L’importo della procedura di gara (a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia) effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa era di 5.380.000 euro di cui 481.139 euro di oneri di sicurezza.

La commissione giudicatrice appositamente nominata ha, pertanto, valutato sia gli aspetti tecnici sia l’offerta economica formulata dalla citata impresa (pari ad un ribasso dell’1,4211%). Le modalità di esecuzione del cantiere proposte dalla ditta nell’ambito della citata offerta tecnica potrebbero consentire una riduzione degli impatti sulla circolazione stradale rispetto a quanto preventivato.

Al fine di valutare gli effetti del cantiere sui territori coinvolti, la Provincia di Piacenza sta definendo la data per l’imminente incontro (che sarà in via telematica e a porte chiuse) con le Amministrazioni locali interessate