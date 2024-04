Schiaffi e pugni agli avversari, nove mesi di squalifica per un giovane: “Furia inaudita”

Maxi squalifica per un giocatore dell’Under 19 provinciale del RiverNiviano. Secondo quanto riportato nel comunicato del giudice sportivo il giovane dopo aver subito un fallo di gioco avrebbe reagito violentemente colpendo con schiaffi e pugni al volto due avversari. Uno dei quali è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Piacenza.

“Furia inaudita”

Si tratta della partita tra San Corrado e RiverNiviano, siamo al 52esimo quando il tesserato della squadra ospite reagisce violentemente a un normale fallo di gioco. Il giudice sportivo parla di “furia inaudita” che neanche l’intervento di arbitro e compagni è riuscito ad attenuare.

Minacce all’arbitro al termine della partita

Al termine della partita il ragazzo insieme a due amici avrebbe poi aspettato il direttore di gara insultandolo e minacciandolo a tal punto da costringerlo ad allertare le forze dell’ordine.

Il giudice sportivo ha rilevato che i ragazzi insieme al giovane non erano sostenitori del RiverNiviano e quindi non ha ravvisato la responsabilità oggettiva della società. Al giovane è stata invece inflitta una squalifica di nove mesi, fino al 31 dicembre 2024. Squalificati per una sola giornata invece altri tre giocatori del San Corrado e uno del RiverNiviano.