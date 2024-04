Lotta alla peste suina africana, in 40 giorni abbattuti 67 cinghiali

La Provincia di Piacenza ha tracciato un primo bilancio sugli interventi di abbattimento dei cinghiali nel nostro territorio, per contrastare la diffusione della peste suina africana. Sono stati 707 i bioregolatori coinvolti in 96 interventi di depopolamento, per un totale di 67 animali abbattuti dal primo marzo al 9 aprile scorso.

“Sono i numeri che meglio illustrano l’efficacia dell’impegno degli operatori volontari (cacciatori piacentini iscritti all’albo, autorizzati e appositamente formati) e degli Atc nell’ambito del piano di controllo”, spiegano da via Garibaldi.

CINGHIALI IN CALO

Le cifre, che si riferiscono agli interventi coordinati dalla Polizia Locale della Provincia (sono quindi esclusi quelli effettuati nei territori di competenza della Macroarea, come parchi e riserve), evidenziano anche un altro aspetto rilevante rispetto all’effettiva densità (ragionevolmente in calo) della presenza locale degli ungulati: la popolazione piacentina di cinghiali sta evidentemente scontando l’effetto di oltre due anni di Psa.

PESTE SUINA AFRICANA: LA STRATEGIA

La Polizia locale della Provincia sottolinea che per la campagna di depopolamento è stata scelta, come strategia operativa (in collaborazione con il coordinamento degli Atc e con i colleghi della Polizia Locale della Macroarea e della Provincia di Pavia), una pianificazione tesa a salvaguardare la zona del Piacentino rimasta indenne e ad ampliare quella cuscinetto, grazie ad interventi coordinati e specificatamente autorizzati “dal basso (pianura) verso l’alto (collina/montagna)” e “dalle ali verso il centro”, anche a tutela dei confini pavesi e parmensi.

Per le attività all’aperto consentite in “Zona di restrizione II”, infine, si ricorda di tener conto delle misure di biosicurezza previste per contenere la diffusione della PSA, reperibili anche al link https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/malattie-infettive/peste-suina-africana/misure-controllo/