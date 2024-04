Soldi fasulli convertiti in bitcoin in Svizzera, patteggia la banda di falsari

Patteggiamento per cinque componenti della banda di falsari con base a Piacenza che aveva creato una sorta di “zecca” clandestina nella quale produceva monete e banconote false che venivano riciclate in Svizzera trasformandole in bitcoin. Un gruppo di persone che faceva capo a Giancarlo Miserotti (tuttora in carcere, insieme a un settimo indagato non ha scelto di patteggiare). Miserotti è accusato anche di traffico internazionale di stupefacenti avendo avviato tra Cina e Stati Uniti un commercio illegale di fentanyl, la droga sintetica cinquanta volte più potente dell’eroina.

Nel novembre del 2023, quando scattò l’operazione “painkiller” della Guardia di finanza, finirono tutti dietro le sbarre.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’