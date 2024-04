Tra risate e chiacchiere, gli anziani dei centri diurni puliscono l’argine del Po

“Oscar, sai come funziona la pinza?”, chiede un responsabile, porgendo il marchingegno.

“Qualcuno ha portato le carte?”, domanda una voce persa in mezzo al gruppo.

Tra risate, aneddoti e chiacchiere, i ragazzi dei centri socio-residenziali e una quarantina di anziani dei due centri diurni della casa di riposo Madonna di Lourdes, hanno contribuito alla pulizia dell’argine cittadino del fiume Po, raccogliendo l’invito di Legambiente.

“Il rispetto per l’ambiente e l’amore per il territorio è una cosa naturale per loro – ha spiegato Isabella Bernazzani, animatrice al Centro diurno della Besurica – ai loro tempi riciclavano tutto e non si buttava via niente. Quindi con questo pretesto, anche per coinvolgerli in un’attività in esterna, abbiamo deciso di organizzare la pulizia di questa piccola area golenale del Po”.

Tra una chiacchiera e una merenda, con berretti gialli e uniformi rosse personalizzate, sull’argine si è quindi unito l’utile al dilettevole.