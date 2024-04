Il consigliere Domeneghetti insegue e giovani stranieri bloccano uno scippatore

Il tentativo di scippo a un’anziana da parte di un ragazzino, le urla della donna spaventata, un consigliere comunale che vede la scena e che non esita a gettarsi all’inseguimento del giovane, gli operai di un cantiere vicino che indicano la direzione di fuga e, ancora, il placcaggio del fuggiasco ad opera di un gruppo di giovani stranieri che, insieme con la polizia, contribuiscono alla sua cattura.

Sono gli elementi che compongono il rocambolesco episodio avvenuto ieri mattina tra via Ancillotti, via Negri e via Rossi, comparto di strade a ridosso della rotatoria di viale Dante.

IL CONSIGLIERE INSEGUE LO SCIPPATORE

Testimone oculare dell’accaduto è stato Nicola Domeneghetti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, il quale, percorrendo in bicicletta via Ancilotti, assiste al tentativo di scippo della borsetta a un’anziana da parte di un ragazzino.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione degli operai del vicino cantiere. i quali hanno iniziato a sbracciarsi per indicare la direzione di fuga del giovane malintenzionato ai passanti.

gli stranieri bloccano il ladro

Domeneghetti si lancia all’inseguimento pedalando e quando pensa di averlo perso, una volta raggiunta via Rossi, volta lo sguardo a sinistra e, seppur da lontano, assiste a quella che, sulle prime, poteva sembrare una zuffa tra giovani stranieri e, pochi secondi dopo, all’arrivo di due volanti a sirene spiegate.

Ma la realtà era ben differente: poco prima, sentite le urla dell’anziana, un gruppo di giovani stranieri che stazionava dalle parti dei giardinetti di via Negri si era mobilitato per individuare l’autore del tentato scippo. Dopo aver percorso via Porri i ragazzi hanno intercettato il fuggiasco in via Negri, più o meno all’altezza del civico 25.

E lì, nel tentativo di fermarlo, lo hanno quasi placcato. Ne è nato un parapiglia, che si è risolto definitivamente con l’arrivo degli agenti e con la cattura del ladro, un piacentino minorenne.

La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, ma rischia di essere denunciato al tribunale dei minori.