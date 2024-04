Prato Ottesola, stele dei caduti posizionate davanti alla scuola elementare

La Sovrintendenza ha deciso di bocciare la collocazione delle stele commemorative dei caduti sul lato della chiesa di San Donnino a Prato Ottesola, soluzione inizialmente proposta dal sindaco di Lugagnano, Antonio Vincini.

la collocazione nei pressi della scuola

“Il monumento funebre – ha fatto sapere il primo cittadino – verrà dunque collocato nello spazio antistante alla scuola elementare della stessa frazione”.

Il parere scientifico della sovrintendenza: “Il collocamento delle lapidi sulla chiesa di San Donnino non può essere accolto, poiché non ne contestualizza la storicità delle stesse”. La sovrintendenza non ha riconosciuto la scuola elementare di Prato come un edificio dal valore storico e culturale, ma ha attribuito tale interesse alle due stele che riportano le immagini fotografiche dei ventidue caduti di Prato. Pertanto, le lapidi dovranno ottenere una collocazione rilevante nello spazio antistante quella che sarà la nuova scuola di Prato Ottesola.