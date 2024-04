Fillea Cgil Piacenza, Alberto Zucconi nuovo segretario generale: “Priorità salari”

Alberto Zucconi eletto segretario generale della Fillea Cgil di Piacenza, il sindacato che rappresenta lavoratori e lavoratrici del comparto dell’edilizia e affini. Prende il posto di Marco Efori, eletto pochi giorni fa segretario della Filctem Cgil.

Ad eleggere Zucconi, piacentino 35enne, alla guida della categoria delle costruzioni è stata l’Assemblea Generale della Fillea Cgil di Piacenza. Ai lavori hanno partecipato anche Maurizio Maurizzi, segretario organizzativo nazionale della Fillea, Giuseppe Ledda, segretario regionale Fillea Cgil Emilia-Romagna e Ivo Bussacchini, segretario Cgil Piacenza. I lavori, coordinati da Violeta Mitrova, è stata incentrata sulle sfide presenti e future della categoria: dalla sicurezza sul lavoro alla questione salariale, fino ai rinnovi in corso dei contratti provinciali sia per il comparto generale che per artigiani. Zucconi, già segretario generale Nidil Cgil di Piacenza e funzionario Filcams, è in Cgil dal 2016 da una cooperativa sociale.