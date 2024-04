Marcia sette castelli gazzolesi: oltre duemila partecipanti, 11 le scuole

Sono stati oltre duemila i partecipanti alla ventesima edizione della marcia dei Sette castelli gazzolesi, manifestazione podistica non competitiva valida per il concorso nazionale Fiasp Piede Alato e Concorsi internazionali Ivv.

La manifestazione è stata organizzata dalla Polisportiva VIICastelli di Gazzola in collaborazione con la locale scuola elementare e patrocinata dal comune di Gazzola.

Per il 20ennale l’organizzazione ha pensato di rinnovare l’evento creando nel cortile del castello di Gazzola uno spazio espositivo ed enogastronomico dove hanno trovato posto diversi street food, associazioni del territorio, associazioni per i bambini ed altri espositori. Inoltre nel giardino municipale sono stati allestiti tavoli e panche per far accomodare i marciatori al loro arrivo e permettere loro di sostare e cenare accompagnati dalla musica di DjD.

Due i percorsi di 6 e 13 km, tra strade sterrate, boschi di campagna della ex polveriera di Momeliano nella zona tra Val Trebbia e Val Luretta, passando per i castelli di Gazzola e Momeliano e le vedute panoramiche di Momeliano alta.

Sono stati premiati i primi 13 gruppi podistici, sul podio nell’ordine Millepiedi Fiorenzuola, Gs Costa e G.S. Italpose.