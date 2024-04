Cineclub Piacenza: Sirosi confermato presidente, Massarini vice

Valter Sirosi è stato rieletto presidente del Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli per il triennio 2024-2027, Marilena Massarini vicepresidente, Giancarlo Luinetti segretario.

L’ASSEMBLEA DEL CINECLUB PIACENZA

I soci del Cineclub, più di sessanta, si sono riuniti in assemblea ordinaria, nella sede di Via Capra, a Piacenza, per il bilancio delle attività svolte nel 2023, e programmare quelle dei prossimi mesi, approvare il bilancio e poi votare per eleggere gli 11 componenti del nuovo Comitato Direttivo che resterà in carico sino al 2027.

Il nuovo direttivo del Cineclub Cattivelli è così composto. Presidenza: Valter Sirosi, Presidente; Marilena Massarini, vicepresidente; Giancarlo Luinetti , segretario. I Consiglieri del Direttivo: Sergio Efosi, Renato Bellobuono, Renato Bersani, Gaetano Rizzuto, Stefano Pagani, Stefano Frontini, Gianluca Groppi, Cinzia Paraboschi.

L’ATTIVITA’ DEL 2023

“Nel 2023 abbiamo fatto tanto – afferma nella sua relazione all’assemblea il presidente Valter Sirosi -. Da un Corso di montaggio a cura di Renato Bersani alle uscite fotografiche a cura di Stefano Pagani; dalle Videoregistrazioni di numerosi concerti alla Terza edizione del Concorso nazionale “Giornata Piacentina dei Cineclub”, dedicata allo storico presidente del Cineclub, scomparso per covid nel marzo 2020, Giuseppe Curallo, grazie all’impegno instancabile di Fausto Frontini e alla sinergia con “Piacenza nel cuore” di Marilena Massarini”.

Nel 2023 sono stati realizzati dal Cineclub otto corsi nella scuola di Casalpusterlengo finalizzati alla produzione di un video che è stato presentato il 6 dicembre 2023 a Lodi; un video tratto dalla sceneggiatura vincitrice del “Concorso video Giuseppe Curallo”, seconda edizione, grazie a Claudio Braghieri e un corso di fotografia a cura di Tagliaferri al Farnese.

“Il video “Per non dimenticare” di Rino Olivieri – continua il Presidente Sirosi – è stato selezionato tra i finalisti alla 73esima edizione del Festival di Montecatini e il video “Gambero di fiume” della scuola di Sarmato ha vinto il Premio Ambiente sempre al Festival di Montecatini”.

SEVENTYFIVE BPM DI GIAN FRANCESCO TIRAMANI

“La realizzazione e presentazione del video Seventyfive Bpm di Gian Francesco Tiramani – aggiunge Sirosi – sta avendo un grande successo a livello nazionale ed internazionale. Il video è diventato il testimonial nazionale di Aido per il cinquantesimo dalla fondazione e sta riscuotendo tanti consensi e richieste di proiezioni in Italia e all’estero. Il video sinora è stato presentato più di cento volte e ha avuto 80 mila visualizzazioni sulla tv belga. E’ stato tradotto in diverse lingue tra cui il cinese. Ultimo, quasi incredibile traguardo, il prossimo 18 di giugno sarà presentato in Senato”.

Nel bilancio del Cineclub ci sono anche la Mostra fotografica in collaborazione con il Gruppo fotografico “Non Solo Foto” a Carpaneto che ha riscosso un grande successo; il video Diligitis del socio del Cineclub Luca Finato che sinora ha vinto 53 premi e il video “Rise and Shine” di Alessandro Zonin, coprodotto, che è stato ospitato al Forum Fedic del Festival di Venezia e ha vinto 30 premi.

Un’intensa attività per tutto il 2023 con una serata al Circolo dell’Unione per il 95° dalla Fondazione, in collaborazione con Piacenza nel cuore; il corso di postproduzione fotografica a cura di Simone Sagagli, la presentazione dei filmati dei soci del Cineclub e la quarta edizione del concorso video all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Abbiamo realizzato – si conclude così il bilancio di Sirosi – due numeri della rivista Immagini Piacentine, che valorizza le idee cine fotografiche e i viaggi nel territorio piacentino. Abbiamo anche aperto una collaborazione con Grazzano Visconti. Siamo orgogliosi di essere come Cineclub Piacenza sesti su 85 nella classifica generale dei circoli Cineclub Fedic in tutta Italia”.

Il presidente Sirosi, con il suo Direttivo è già al lavoro per la programmazione delle iniziative per il 2024: la Quarta edizione, a maggio, del Concorso Nazionale della Giornata Piacentina dei Cineclub dedicata a Giuseppe Curallo; sono in preparazione 4 mostre fotografiche; grazie all’ingegnere Renato Bersani, che fornisce anche le tessere, ci sarà il corso base di montaggio su piattaforma DaVinci Resolve e con Giorgia Scalia un interessante corso di Video Editing.

“Si rafforzerà in tutto il 2024 – conclude il presidente Valter Sirosi – la collaborazione con i Parchi del Ducato e con il CAI grazie a Sergio Efosi, e stiamo preparando, alla grande, la proiezione al Senato di “Seventyfive bpm”.

Lavoriamo alla creazione di un gruppo fotografico e nel mese di ottobre faremo il corso “Dalle Parole allo Storyboard” (dal racconto alla sceneggiatura e al piano di riprese). Il Cineclub è in buona salute”.