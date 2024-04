Festa di Liberazione: in piazza Cavalli cerimonia e iniziative, il 28 trekking urbano

Nella sala consiliare del Comune di Piacenza sono state presentate le iniziative in programma per celebrare il 79esimo anniversario della Liberazione.

IL 25 APRILE A PIACENZA

La cerimonia istituzionale è in prevista a Piacenza giovedì 25 aprile dalle 10 alle 12.

Il corteo partirà da piazzale Genova, seguirà la cerimonia in piazza Cavalli, l’oratore ufficiale sarà il giornalista Gad Lerner. Prevista anche la messa in ricordo dei Caduti nella basilica di San Francesco.

Dalle 14.00 in piazza Cavalli sono in programma spettacoli teatrali, canti popolari, attività culturali, animazione per bambini, musica e canzoni.

I PASSI DELLA LIBERTA’

Per domenica 28 aprile è stato organizzato l’evento “I passi della libertà”, un trekking urbano nei luoghi della Resistenza.

FESTA DI LIBERAZIONE – LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

FLOOR VECTORS OF MEMORY

in occasione della conferenza stampa sono stati presentati anche i “Floor Vectors of Memory” ideati dallo Studio Libeskind di New York e prodotti da AIP Partners nell’ambito del progetto “Liberation Route Europe’s trails in Italy”, acquistati dall’Associazione LRE Italia grazie al sostegno finanziario della Repubblica Federale di Germania (tramite il “Fondo italo-tedesco per il futuro”) e donati al Comune di Piacenza.

CONFERENZA STAMPA

Accanto all’assessora alla Cultura della Memoria Serena Groppelli e all’assessore alle Politiche giovanili, Francesco Brianzi sono intervenuti, la presidente di Anpi Piacenza Giulia Piroli, la consigliera dell’Associazione Amici del Museo della Resistenza Piacentina, Silvana Caroli, il presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Piacenza, Raffaele Campus, il referente locale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Ettore Fellegara, il presidente della sezione di Piacenza dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, Maurizio Rivetti, il vicepresidente di Isrec Piacenza Fabrizio Achilli, Vincenzo Latronico in rappresentanza dell’Archivio di Stato, l’attrice Letizia Bravi nonché, per il Comitato Soci di Piacenza di Emilbanca, il presidente Fausto Brunetti e Amos Storani.