Raineri Marcora: studenti si sfidano al Cooking quiz, vincono un corso ad Alma

Tre Summer School ad Alma per gli studenti che hanno vinto un “Cooking Quiz”. E’ quanto messo in palio stamattina, 23 aprile, nella giornata conclusiva del percorso che la scuola internazionale di Cucina di Colorno ha organizzato insieme all’istituto Raineri Marcora in memoria di Georges Cogny. I vincitori sono: Valentina Gandolfi di 4D, Matteo Valla di 4C e Francesco Bellavita di 4A.

I ragazzi delle quarte di enogastronomia (sala, cucina e pasticceria) hanno avuto la possibilità e il privilegio di fare tre corsi di formazione dedicati alla figura dello chef francese che ha fatto la storia della ristorazione piacentina. Un obiettivo che ormai da quattro anni l’istituto porta avanti insieme ad Alma. L’atto finale è stato un vivace e combattuto Cooking Quiz in cui i ragazzi si sono sfidati sugli argomenti dei corsi formativi che hanno svolto. In premio ai primi tre classificati (i ragazzi in gara erano un centinaio) altrettante Summer School ad Alma, che sono state consegnate dal direttore della scuola di Colorno Andrea Sinigaglia e dalla dirigente dell’istituto Teresa Andena.

Nelle scorse settimane i ragazzi si sono preparati attraverso tre corsi-incontri su argomenti molto importanti da un punto di vista culturale e professionale. “La cucina francese” con lo Chef Carlo Maria Ricci, “Appennino: prodotti e cucina del territorio” con lo Chef Mario Marini e “Georges Cogny: una storia da raccontare. Dialogo con la chef Isa Mazzocchi” in un incontro tra la chef stellata di Bilegno e il professor Fabio Amadei, anche responsabile della biblioteca Cogny ad Alma.