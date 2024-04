Tumore al seno, la cena benefica di Valter Bulla per Armonia raccoglie 4mila euro

Ogni anno a Piacenza sono 450 le donne che si ammalano di tumore. E sono sempre più giovani. Non meraviglia, dunque, se una cena – quella organizzata dall’imprenditore Valter Bulla per l’associazione Armonia – va così bene da permettere di raccogliere in una serata ben 4mila euro.

La cifra verrà destinata all’acquisto di nuove attrezzature per la Senologia di Piacenza, ma anche per introdurre una nuova figura professionale, il “data manager”.

“La serata è stata bellissima – spiega la presidente di Armonia, Erika Caffi – non solo perché siamo riusciti a raccogliere una cifra importante, ma anche perché è stata davvero molto partecipata”.

Alla serata è intervenuto anche il direttore della Senologia dell’ospedale di Piacenza, Dante Palli: a lui il compito di intervenire puntando soprattutto sulla necessità della prevenzione e sull’importanza della collaborazione fra la Breast unit e un’associazione di volontariato come Armonia.

“Per le pazienti – ha spiegato – queste realtà sono un’interfaccia che esercita un’azione di controllo e sensibilizzazione preziosa, anche perché purtroppo la nostra percentuale di donne che aderiscono allo screening è fra le più basse in regione: parliamo di circa il 60 per cento”.