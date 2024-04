Sui pullman di Piacenza attivati i nuovi validatori per pagamento digitale

Da questa settimana su tutti i mezzi Seta del trasporto pubblico in servizio sulle linee extraurbane dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza sono attivi nuovi validatori elettronici. Il pagamento digitale è facile e veloce, inoltre non comporta alcun costo aggiuntivo o necessità di registrazione: basta avvicinare la carta (anche in versione virtuale su smartphone o smartwatch) ai nuovi apparecchi e digitare il numero di zone attraversate o la destinazione.

“Innovazione tecnologica, flessibilità di utilizzo e sicurezza: sono queste le caratteristiche che definiscono il nuovo servizio di pagamento digitale disponibile su tutti i mezzi extraurbani Seta – sottolinea il presidente Alberto Cirelli -. I nuovi validatori digitali contactless sono stati installati sull’intera flotta extraurbana di Seta (circa 470 mezzi, di cui oltre 150 nel bacino provinciale di Piacenza), con un investimento di poco più di 400mila euro sostenuto dall’azienda e cofinanziato al 50% nell’ambito dei fondi europei”.