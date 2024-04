Furto di rose e ortensie negli Orti dei Degani. I residenti: “Più illuminazione”

Recise le rose alla base e la vite americana, rubata anche un’ortensia. “Atti vandalici agli Orti dei Degani” lamentano le Sentinelle di vicinato della zona. Ma non è il solo problema riscontrato nei giorni scorsi: chi utilizza questo bellissimo spazio spesso lo lascia in pessime condizioni, non si raccolgono le cartacce e anche se non si può parlare di degrado il passo è breve. In via Borghetto c’è poi chi denuncia altri furti di fiori dalle verande e la distruzione di una fioriera. I ladri ne hanno poi persi alcuni per strada.

INCURSIONI NOTTURNE

C’è anche chi – ed è l’aspetto più inquietante – ha visto quattro individui penetrare di notte nel giardino, telecamere private avrebbero confermato. Si accede allo spazio semplicemente scavaldando il muretto, a cancelli chiusi. Gli abitanti custodiscono con molta cura questo orto che è un’isola di ristoro dentro la città, ma i vandalismi sono sempre in agguato e per questa ragione si chiede più illuminazione nelle ore serali estive almeno fino a quando il parco resterà aperto al pubblico. Attraversarlo oltre una certa ora è sconsigliabile. Anche una più assidua presenza delle forze dell’ordine sarebbe gradita.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’