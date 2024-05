Le piogge non si fermano: allerta meteo per fiumi, torrenti e rischio frane

Nel corso della giornata di oggi, primo maggio, è prevista un’intensificazione delle precipitazioni sul territorio piacentino, con temporali attesi tanto in pianura, quanto in collina e montagna.

Le piogge continueranno anche nella giornata di domani, giovedì 2 maggio, con rovesci più intensi sulle zone appenniniche, ma possibili a carattere sparso anche in pianura settentrionali.

La protezione civile ha così diramato l’allerta meteo, in particolare per i rischi legati al rapido innalzamento del livello di torrenti e fiumi, ma anche per il pericolo di frane e smottamenti, in particolare in montagna.

Domani possibili anche venti con velocità sopra la norma.