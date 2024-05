“La via del presidente”: sentiero invernale del Gaep dedicato a Roberto Rebessi

“A gennaio siamo andati al rifugio Gaep per cercare di fare una salita nelle zone della Ciapa Liscia e Roncalla”, ha spiegato l’alpinista Davide Chiesa, nel racconto che lo ha visto protagonista, assieme ad altri due esperti compagni, dell’avventurosa scalata in alta val Nure.

Scandisce la storia con soddisfazione, non tanto quella di chi è riuscito nell’impresa di aprire una nuova via nel panorama dell’alpinismo del territorio, quanto per il significato che ha rappresentato la scalata: “Sbucati sulla cima abbiamo deciso di dedicare questa via alla memoria di Roberto Rebessi. Era mancato proprio poco più di un mese prima e si sentiva la sua presenza”.

Così sulle rocce che si impongono in val Nure, durante l’inverno per gli alpinisti sarà possibile cimentarsi in una sfida in più. “La via del Presidente”, quattro lunghezze di corda con una difficoltà medio-facile e un nome indelebile per ogni socio Gaep, nel ricordo del suo ex-presidente.