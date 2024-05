Asilo Mirra di Piacenza compie 100 anni, ha visto crescere migliaia di bambini

L’asilo Mirra è il più antico di Piacenza e compie cento anni, fu inaugurato nel 1924 nel palazzetto di via Campagna n. 40 costruito grazie al lascito dell’avvocato Emilio Mirra, due case e poderi, che volle essere ricordato sul frontespizio. Quanti piacentini saranno passati di qui? Migliaia, una città.

ASILO MIRRA

Nel 1933 la Società degli Asili è in difficoltà economica, direzione e insegnamento passano nelle mani del personale religioso fino al 1997, prima le suore Canossiane, poi quelle del Buon Pastore, l’ultima sarà suor Gisella Zucchini. Negli Anni ‘90 l’aiuto della Parrocchia di Santa Brigida, con don Giovanni Montanari, sostiene un’importante ristrutturazione e l’adeguamento alle norme di legge. Si sistema la zona mensa, si aprono finestre, laboratori nelle ex celle delle monache e persino un set fotografico. La scuola diventa laica. Quando viene fondato il Mirra vede in campo personaggi legati al mondo della pedagogia, della religione, ma subito all’aspetto assistenziale si unisce quello educativo. Dagli asili di cura si passa a strutture dove, oltre al supporto alle famiglie – spiega Biella – i bambini potessero trovare sostegno dal punto di vista dell’apprendimento. Oggi il traguardo è forgiare lo spirito critico fin da picocli.

Sabato 11 maggio mattino e pomeriggio si terrà una grande festa al Mirra aperta a famiglie e ai cittadini.

L’articolo di Patrizia Soffientini su Libertà