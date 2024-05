Clooney compie 63 anni e festeggia nel Piacentino: per lui tre torte da Saliceto

George Clooney oggi spegne 63 candeline nella Bassa piacentina. Il divo di Hollywood, proprio nel giorno del suo compleanno, gira sin dalle prime luci dell’alba le nuove scene del film diretto da Noah Baumbach, prodotto da Netflix e interpretato anche dal famoso comico Adam Sandler.

Le riprese si tengono a Monticelli, presso la zona della stazione. Quel che è certo è che per l’attore sono state ordinate tre torte al Forno di Saliceto. Dunque, se l’altro giorno Clooney è stato immortalato con il collega Adam Sandler durante una partita a tennis, oggi in tanti appassionati lo attendono nelle zone in cui la troupe girerà altre scene. Lo staff del film è di circa 350 persone, oltrepassare le transenne è impossibile.

HOLLYWOOD A PIACENZA NON È LA PRIMA VOLTA

Non è la prima volta che Hollywood sbarca nel Piacentino: è accaduto con “Il vespaio”, che poi divenne “I lupi attaccano il branco”, film bellico con Sylva Koscina e Rock Hudson del 1970; “Avalanche Express” del 1978 di Mark Robson con Maximilian Schell e Lee Marvin, ripreso sul ponte del Po, e nel 1985 “Ladyhawke” con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer, girato da Richard Donner a Castellaquato.