“Sclerus”, vizi e debolezze del clero: trent’anni di vignette di don Giuseppe Tosca

Cento vignette per mettere a nudo i vizi e le debolezze del clero cattolico ma anche dei laici e della vita delle parrocchie. Senza intenti polemici – “qui non voglio fare satira” – solo per sottolineare “la fragilità umana delle persone di cui il Signore si serve”.

Così don Giuseppe Tosca, 68 anni, parroco della Santissima Trinità (la più popolosa chiesa della città), dopo trent’anni di vignette disegnate sui fogli durante le interminabili riunioni della formazione permanente dei sacerdoti e nelle parrocchie a cui nel tempo è stato assegnato, ha deciso di mettere nero su bianco il meglio della sua produzione. Grazie alla collaborazione con l’amico fumettista Alessandro Sisti (tra l’altro disegnatore di Disney Italia), a cui don Tosca ha chiesto di interpretare i testi, è nato un volumetto dal titolo che spiega già molto: Sclerus. Edito in proprio, dalla parrocchia della Santissima Trinità, verrà presentato il prossimo 23 maggio nell’oratorio. Il ricavato sarà interamente dedicato al sostegno della scuola parentale Giovanni Paolo II.