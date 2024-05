Tredici anni e un talento da adulto al pianoforte: doppio podio al concorso musicale

A dodici anni è diventato campione provinciale di scacchi. Un anno più tardi ha vinto il primo premio in due categorie del concorso musicale “Enrico Arisi”.

Parliamo di Andrej Brkic che a soli tredici anni ha “sbaragliato” gli altri partecipanti al concorso: alcuni sono più grandi di lui e sono studenti di conservatorio. Andrej invece frequenta ancora le medie, è al terzo anno dell’indirizzo musicale della scuola Calvino ma a giugno tenterà l’esame per entrare al conservatorio Nicolini nella classe di pianoforte.

Il suo professore Paolo Garilli lo definisce “un allievo davvero eccezionale, con capacità ben al di sopra dei suoi anni”. Ed effettivamente anche l’esito sorprendente al concorso promosso dall’istituto comprensivo Foscolo di Vescovato lo dimostra: nella categoria libera (a cui partecipavano anche alunni dei conservatori fino a 15 anni) Andrej si è aggiudicato il massimo punteggio (primo premio assoluto), mentre nella categoria per le scuole medie a indirizzo musicale ha ottenuto il primo premio.

“È stato il mio primo concorso – spiega Andrej – i miei genitori sono musicisti per cui vedendo il pianoforte in casa ho incominciato a suonare: avevo nove anni, mentre a dieci ho iniziato a prendere lezioni”.

Il prossimo 11 maggio Andrej sarà a Ostiano per il concerto dei vincitori del concorso: poi ci sarà l’esame per il conservatorio e poi, dopo l’estate, l’inizio al liceo Respighi. “Mi piacerebbe entrare a far parte dell’orchestra come già ne faccio parte alla Calvino”, spiega. E a chi gli chieda se sogna di diventare musicista risponde semplicemente: “Sì”.

L’articolo di Elisabetta Paraboschi su Libertà