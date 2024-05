Campionato regionale di scacchi a Piacenza: “Siamo orgogliosi per la nostra città”

Pazienza, memoria, concentrazione, studio e capacità di ascolto. Sono le caratteristiche che deve possedere un buon scacchista. Stamattina, 10 maggio, al Palabanca Eventi di via Mazzini a Piacenza, messo a disposizione dalla Banca di Piacenza, il campionato regionale assoluto di scacchi. L’evento, organizzato dallo Scacchi Club Piacenza, per la prima volta nella storia si avvale della collaborazione del Comune e prosegue fino a domenica 12 maggio. Lo Scacchi Club Piacenza organizza numerosi corsi sul territorio sia per bambini che adulti.