Senzatetto a Piacenza: al centro “Il Quadrifoglio” boom di accessi, 40 al giorno

Sostenuto dal Comune di Piacenza attraverso operatori della Fondazione La Ricerca e della Cooperativa papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, è l’unico porto di approdo (per più ore consecutive durante la giornata) per chi non ha un tetto sotto cui stare, per chi non ha una dimora fissa, dove non ti chiedono i documenti ma si fidano del nome e cognome che dai. Garantisce sette ore di tranquillità nel mare in tempesta quotidiano, dalle 10 alle 17, dal lunedì al venerdì.

Stiamo parlando del Centro diurno il Quadrifoglio, in via Beati, dove gli accessi sono in continuo aumento, oltre 40 al giorno. Nel primo trimestre di quest’anno si sono registrati 244 utenti contro i 334 di tutto il 2023. Lo spiega Anita Barbieri, della Fondazione La Ricerca, responsabile dell’accoglienza a bassa soglia. “Tra le cause di questo aumento – osserva – c’è il lavoro, che c’è ma sta diventando sempre più povero. Vediamo persone che nonostante abbiano un’occupazione, hanno necessità di essere supportate. Diverse con problemi psichici e psichiatrici dovuti a dipendenze sono proprio lavoratori di questo tipo”.

L’articolo di Federico Frighi su Libertà