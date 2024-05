Paola, prima infermiera a salire su un’ambulanza: ”Era il 1993, dovetti insistere”

Infermiera relegata in corsia? La storia di Paola Pelizzeni lo smentisce.

Lei è stata la prima infermiera donna a salire sulle ambulanze, ha lavorato sulle navi come infermiera di bordo e si è ritrovata persino a soccorrere i motociclisti mentre gareggiava in moto in diversi campionati italiani (per la cronaca, ne ha vinti più di trenta). Oggi Pelizzeni è coordinatrice infermieristica del pronto soccorso di Castel San Giovanni e referente della formazione per l’area del 118.

PIACENZA: GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE

Ne parliamo in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere che viene celebrata il 12 maggio. “Per me è il lavoro più bello del mondo – spiega – ho iniziato nel 1984: quando finivamo la scuola eravamo pronti per essere assunti, addirittura venivamo chiamati per fare le sostituzioni estive al termine del secondo anno”.

Nel 1993, a neppure trent’anni, è la prima infermiera donna a salire sull’ambulanza: “Ho rotto le scatole a tanti per poterlo fare – ammette oggi con un sorriso – sulle ambulanze infatti prima c’erano un infermiere e un autista: entrambi erano uomini, anche per questioni logistiche legate alla forza fisica necessaria a trasportare i pazienti. Però io ho sempre creduto nella formazione e nella collaborazione: ho imparato molto dagli autisti con cui mi sono ritrovata a lavorare. Ricordo ancora il primo incidente grave su cui sono andata come infermiera in ambulanza: era un frontale nella zona di Quadrelli, mentre soccorrevo il ferito avevo al fianco l’autista che mi passava gli strumenti senza bisogno di chiedergli niente”.