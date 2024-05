Ponginibbi presenta in concessionaria il nuovo Suv sostenibile di Peugeot

Le auto ibride e i veicoli elettrici rappresentano una svolta significativa nel panorama della mobilità moderna, poiché offrono una soluzione sostenibile per ridurre le emissioni nocive e mitigare l’impatto ambientale.

Il nuovo E-3008 di Peugeot, nelle motorizzazioni hybrid e 100% elettrico, rappresenterà un punto di riferimento nel panorama della mobilità, incarnando un’essenza unica che si distingue per innovazione e prestazioni. Questo veicolo, frutto di un’ingegneria all’avanguardia, introduce nuovi standard di efficienza e sostenibilità nel settore automobilistico. Il Gruppo Ponginibbi ha organizzato la presentazione del nuovo modello della “casa del leone”, in anteprima esclusiva, accompagnata da un momento conviviale.

Il vernissage, a cui ha assistito un folto pubblico di curiosi e appassionati, è andato in scena presso lo showroom di via Vittime di Rio Boffalora, 25 a Piacenza.

“E’ un modello importante per il futuro dell’automotive – ha commentato Giacomo Ponginibbi, amministratore delegato del Gruppo – si tratta di un veicolo che abbraccia tutte le tipologie di clientela, dal single alla coppia fino alla famiglia, una vettura che punta su motorizzazioni totalmente elettriche ma anche sull’ibrido quindi una combinazione di motore termico ed elettrico senza necessità di ricarica. L’auto è costruita sulla nuova, rivoluzionaria, piattaforma del gruppo Stellantis. Parliamo di un’auto strutturata su un altissimo livello tecnologico sia in termini di sicurezza che di infotainment”.

A descrivere le caratteristiche fondamentali è stato il direttore commerciale Fabrizio Brianza. La silhouette elegante e dinamica di un SUV fastback conferisce al veicolo un’impressione di agilità e potenza, mentre la sua postura felina suggerisce un’aura di grinta e determinazione. Il nuovo Peugeot 3008 porta l’elettrico e il piacere di guida a un livello superiore. Questo C-SUV incarna l’evoluzione verso una mobilità sostenibile e all’avanguardia. Insieme allo staff di Ponginibbi la clientela ha potuto scoprire tutte le novità di una vettura che è disponibile nei modelli 100% elettrici con un’autonomia di 525 km e successivamente fino a 700 km, nonché nelle versioni Plug-In Hybrid e Hybrid, per prestazioni davvero elettrizzanti. Questo C-SUV incarna l’evoluzione verso una mobilità sostenibile e all’avanguardia. Ciò che lo rende veramente speciale è la sua tecnologia avanzata, che offre prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida di elevato comfort. Con il suo stile da SUV fastback e le sue dimensioni, E-3008 esprime perfettamente la nuova generazione Peugeot. Di sicuro appeal anche il Panoramic i-Cockpit, display panoramico curvo HD da 21” che si posiziona perfettamente sulla plancia. Oltre ai benefici ambientali, le auto ibride e i veicoli elettrici offrono anche vantaggi in termini di efficienza energetica e riduzione dei costi operativi.