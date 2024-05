Angela e Maria tornano dopo 79 anni per festeggiare il centenario dell’asilo Mirra

Dopo 79 anni sono tornate all’asilo. Angela e Maria Sbruzzi sono gemelle: hanno 84 anni, nel 1945 frequentavano l’asilo Mirra. E lì hanno cominciato ad amare la musica: nella vita una è stata la prima donna a entrare nell’orchestra della Scala di Milano, mentre l’altra ha insegnato educazione musicale nelle scuole medie per molti decenni.

Le gemelle Sbruzzi sono state le ospiti d’onore della festa per il centesimo anniversario di fondazione della scuola. “Abbiamo dei ricordi bellissimi dell’asilo Mirra – spiegano oggi – lo abbiamo frequentato nel 1945 e 1946, allora c’erano le suore. Ce n’era una in particolare che faceva lezione di pianoforte: durante l’intervallo noi, anziché giocare, andavamo ad ascoltarla. Lei naturalmente se ne è accorta e così poi ha chiamato la nostra mamma, informandola del nostro interesse. La passione per la musica, possiamo dirlo, è nata proprio in queste stanze”.

“Siamo ancora in gamba – dichiarano con un sorriso – e non ci dimentichiamo di quando, quasi ottant’anni fa, ascoltammo qui le prime note di una musica che ci avrebbe accompagnato per tutta la vita”.

Non solo loro. Roberta, Elena, Elisabetta, Alessandra e tanti altri sono tutti figli del Mirra, l’asilo più antico di Piacenza che ha compiuto cento anni. Per festeggiare il traguardo la scuola di via Campagna 40 ha aperto il grande portone alla cittadinanza per tutta la giornata.

CENTO ANNI CHE PESANO

È Giovanni Vitale, attuale presidente del Mirra, a dare il via all’intensa giornata: “Alle spalle ci sono cento anni di storia che pesano – spiega – c’è un’istituzione che ha sempre avuto una funzione sociale e si è sempre incentrata sui valori dell’ascolto, del rispetto, dell’impegno per formare i nuovi volti di una società viva e tollerante”.

DA SUOR GISELLA A GIANNI BRAMBILLA

“Ho un legame trentennale con questa struttura – ricorda Alessandra Biella, responsabile pedagogica della scuola infanzia Mirra – sono arrivata quando ancora c’era suor Gisella Zucchini, una suora del Buon Pastore chiamata a risollevare le sorti della Società degli asili infantili allora in difficoltà. Lo ha fatto insieme a don Giovanni Montanari, parroco di Santa Brigida che ha contribuito anche economicamente a rimettere a norma alcune parti della struttura. Da lì è iniziata la nuova vita del Mirra che poi è stato guidato per 15 anni dal presidente Alberto Zaninoni aiutato dalla segretaria Antonia Cantarelli. A seguire Gianni Brambilla, un presidente molto amato, e ora Giovanni Vitale”.