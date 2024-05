Fibromialgia, circa 8.500 piacentini ne soffrono: “Malattia ancora invisibile”

Oggi si celebra la Giornata mondiale della fibromialgia. Si stima che siano circa 8.500 i piacentini che soffrono di questa patologia ancora poco conosciuta, ma che è a tutti gli effetti invalidante.

Il corso di aggiornamento organizzato ieri mattina dall’Ordine dei medici di Piacenza all’Università Cattolica è servito a fornire i giusti consigli, innanzitutto per riconoscere questo nemico invisibile.

Apertura dell’evento affidata a Maurizio Contini dell’Ordine dei Medici di Piacenza, quindi via alla giornata moderata dai dottori Eugenio Arrigoni e Luigi Cella.

Nemico subdolo la fibromialgia, come ha chiarito Arrigoni : “Nel nostro territorio abbiamo potenzialmente 8.500 pazienti, in media infatti gli affetti da sindrome fibromialgica sono al 2-3 % per quanto riguarda le stime nazionali. Purtroppo, nonostante la numerosità dei pazienti si tratta di una malattia ancora cosiddetta “invisibile”, perché i trattamenti esistenti non sono efficaci e per il fatto che da anni è in essere un percorso per il riconoscimento della malattia a livello parlamentare. Un percorso lungo, difficile, e questa giornata vuole proprio metterla in evidenza per farla diventare ufficiale e perché non venga più considerata invisibile”.