Aggressione alla Lupa, giovane finisce all’ospedale per una coltellata

Nuovo fatto di sangue in città. Dopo la lite finita con una coltellata domenica pomeriggio in via IV Novembre, ieri un giovane è stato aggredito alla Lupa. Sarebbe stato circondato da un gruppo di persone intorno alle 19.30. I toni si sono accesi e improvvisamente è spuntato un coltello. Il giovane è stato ferito all’addome, dopodiché il gruppo di aggressori si è disperso. C’è stato un fuggi fuggi prima che giungessero soccorritori e forze dell’ordine. Sul posto è accorso il personale del 118, che ha caricato il ferito e l’ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Intervenute pattuglie dei carabinieri e della polizia. Le indagini, affidate ai militari dell’Arma, sono state avviate per cercare di ricostruire l’accaduto e individuare gli autori dell’aggressione. Secondo i primi accertamenti i protagonisti del violento episodio sarebbero tutti stranieri.