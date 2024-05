La frazione della località di Bassano a Rivergaro, nel Piacentino, è rimasta senza corrente. Il cortocircuito è avvenuto stamattina, 13 maggio, a causa di un cavo lesionato che risulterebbe essere stato colpito da un proiettile di fucile. In arrivo i gruppi elettrogeni per ripristinare la fornitura elettrica in via emergenziale.