Mettono in vendita fotomontaggi osé di amiche: tre minorenni nei guai

I volti delle compagne di classe quelli sono veri, non i corpi sottostanti. Nudi, tutt’al più coperti con qualche velo o in striminziti abbigliamenti di forte richiamo erotico. Frutto di un fotomontaggio grazie all’intelligenza artificiale. Sono finiti nei guai tre ragazzini delle scuole medie che di queste immagini, spacciate per vere, hanno poi finito per fare un morboso commercio con tanto di tariffe tra i 5 e i 10 euro.

Una decina le vittime, qualcuna scopre l’odioso traffico. Le famiglie delle giovani vittime portano ai carabinieri le fotografie incriminate. Scattano le denunce, coordina le indagini la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ