Auto storiche rivivono grazie a Riccardo: “Trasformo portiere in dipinti materici”

Riuscite a immaginare una Fiat 124 nel salotto di casa? Un pezzo di storia da ammirare tutti i giorni, ricordando con leggerezza i bei tempi passati? Un’icona a portata di mano, e di sguardo, con tanto di ruggine e fari puntati su di voi?. Il piacentino Riccardo Passoli ha trasformato questo sogno in realtà.

COME NASCONO LE OPERE UNICHE DI RICCARDO PASSOLI

Un giorno stava passeggiando in un bosco nella provincia di Piacenza, quando si è imbattuto nella carcassa di una Fiat 1100. Dopo lo stupore iniziale, Riccardo ha cominciato ad ammirare la bellezza di quell’auto storica abbandonata in un luogo sperduto, forse 40 anni prima. E mentre meditava sul perché i proprietari se ne fossero liberati, ha trovato un modo per restituire dignità a quella ruggine e riconsegnarla alla storia. “Non puoi aspettare che arrivi l’ispirazione. Devi andarne in cerca con un bastone”- scriveva Jack London. Seguendo questa filosofia, Riccardo ha creato qualcosa di nuovo, di unico (forse al mondo). Ha cominciato a recuperare portiere di auto storiche (soprattutto Fiat) non più recuperabili e le ha trasformate in dipinti materici disegnandovi sopra l’immagine della stessa auto a cui appartengono. Sono già dieci le opere d’arte realizzate da Passoli. Opere che a giugno verranno esposte a un raduno di auto americane.

Catalogo opere di Passoli