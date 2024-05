Assegno solidale per i bambini di Luna Stellata e Stella del Mattino

Un assegno gigante è stato portato nei giorni scorsi a Luna Stellata e a Stella del Mattino di Piacenza. Sopra una cifra – 13.710 euro – che corrisponde alla somma destinata ai bambini e alle loro mamme che abitano nelle due comunità di accoglienza La Ricerca e raccolta con una duplice iniziativa benefica – cena al Grande Albergo Roma di Piacenza e Torneo di Padel al Tennisclub Campagnoli di Castel San Giovanni – che è stata capace di coinvolgere decine e decine di piacentini (120 al convivio benefico oltre ai partecipanti al torneo sportivo) più una banca (la Mediolanum che attraverso la propria Fondazione si è fatta charity partner dell’evento, raddoppiando i primi 5mila euro raccolti).

Contribuirà a coprire le spese per consentire ai bambini di continuare a frequentare l’asilo nido e la scuola per l’infanzia: – al momento tra comunità di recupero e comunità di accompagnamento all’autonomia ce ne sono una quindicina e la previsione di spesa supera i 70mila euro). Alla consegna dell’assegno – riprodotto in gigantografia – a casa Luna Stellata erano presenti Caterina Abbondotti, coordinatrice regionale Cisal, Luciano Tamborlani e Carla Spotti del Centro Fisioterapico Ughetta, Audrey Foletti, family bankers di Banca Mediolanum, e Michele Mauro presidente del Motoclub Lampeggianti Blu che ha sostenuto l’evento al fianco di Valter Bulla, Gas Sales Energia, Casearia Serafini, Corniola Carne, Steriltome, Salumi Grossetti. “Trecidimila e settecento euro sono una somma importante, e rappresentano anche un sostegno umano di cui c’è assoluto bisogno in un momento in cui dobbiamo fare i conti con la scarsità dei sostegni pubblici” ha commentato Enrico Corti, presidente della Fondazione La Ricerca ETS. Questa è la dimostrazione – ha aggiunto – che fare rete è vitale, mantiene vivo il senso di comunità civile. “E non finisce qui” ha promesso sorridendo l’anima del doppio-evento, Caterina Abbondotti, che insieme a Laura Spotti e a Audrey Foletti hanno costituito un sodalizio del bene spesso in regìa a raccolte fondi come questa pro-bambini delle comunità La Ricerca che – annunciano – ha tutte le prerogative per diventare un appuntamento annuale.