In moto da Piacenza alla Liguria per valorizzare salumi dop e focaccia di Recco

Piacenza e Recco unite dalle eccellenze enogastronomiche e dalla passione per le due ruote con l’iniziativa “Valtrebbia Food & ride moto experience”.

LA CONSEGNA DELLE MOTO

Questa mattina, 17 maggio, in piazza Cavalli sono state consegnate le moto Yamaha Tenere 700 a un gruppo di giornalisti, accomunati dalla passione per la moto e il turismo enogastronomico, che hanno aderito all’invito del Consorzio Salumi DOP Piacentini che, in sinergia con il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP ha dato vita a un tour speciale il “Valtrebbia Food & ride moto experience”, basato sulla conformità dei rispettivi territori di origine, uniti dalla Val Trebbia. Dalle colline del piacentino, lungo un affascinante itinerario fra colli scoscesi, curve e tornanti, in un percorso di circa tre ore, si arriva al mare della Liguria a Recco, nel cuore del Golfo Paradiso.

Il programma si svolge venerdì 17 e sabato 18 maggio per percorrere tutta la Val Trebbia da Piacenza a Recco. Ad accogliere la comitiva in piazza Cavalli prima della partenza è stato l’assessore al Commercio, Simone Fornasari.

Il gruppo dei partecipanti è guidato da Alessandro Tramelli di Tramelli School, partner tecnico Yamaha Motor Italia e sarà anche seguito da un furgone attrezzato per l’assistenza.