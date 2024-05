Sette allergie gravi segnalate alle mense scolastiche: “Tendenza in aumento”

Nelle mese scolastiche piacentine al momento sono segnalate sette allergie alimentari gravi: fino a cinque anni fa si segnalava un solo caso.

“Nelle mense scolastiche – fanno sapere dal Comune – i menu speciali per le allergie sono in diminuzione, ma aumentano quelli per le allergie gravi. Questo non vale per i nidi, ma per le scuole dell’infanzia e per le elementari”.

Per la precisione, su sette casi di allergie che richiedono il farmaco salvavita, tre riguardano i kiwi, due il latte e le sue proteine e due la frutta secca. Allargando invece un po’ l’orizzonte, sono 206 le diete speciali somministrate nelle mense scolastiche.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ