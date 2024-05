Stagione estiva nelle piscine piacentine comunali: scattano i nuovi orari

Piscine comunali a Piacenza: entrano in vigore domenica 2 giugno, gli orari di apertura al pubblico per la prossima stagione estiva.

Il Polisportivo “Franzanti” di Largo Anguissola sarà accessibile tutti i giorni della settimana, dalle 9.30 alle 20, compresi i giorni festivi 2 giugno, 4 luglio e 15 agosto. Nella settimana dal 2 all’8 settembre entrambe le vasche saranno chiuse, mentre lunedì 9 settembre sarà aperta al pubblico quella al coperto. L’impianto della Farnesiana sarà accessibile il lunedì e mercoledì dalle 12 alle 21, il martedì e giovedì dalle 6.30 alle 21, il venerdì dalle 12 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Domenica 2 giugno la piscina sarà aperta dalle 9 alle 13, giovedì 4 luglio dalle 9 alle 19, così come il giorno di Ferragosto. La struttura osserverà inoltre un periodo di chiusura per manutenzione dal 19 agosto al 1 settembre. Il centro sportivo “Raffalda” sarà accessibile il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 14, chiuso i restanti giorni (così come i giorni festivi 2 giugno e 4 luglio). La struttura osserverà inoltre un periodo di chiusura per manutenzione dal 5 al 18 agosto.