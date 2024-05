In tribunale per testimoniare ma si ritrova imputata, ragazza dà in escandescenze

Entra in aula per testimoniare in un processo ma dopo qualche minuto si ritrova imputata per spaccio di droga. E così, una giovane ragazza – disperata – è data in escandescenze in tribunale, tanto che è dovuta intervenire un’ambulanza per tranquillizzarla.

È successo in tribunale al termine di un processo per spaccio che ha riguardato Lyamani Hamza, 29enne marocchino noto per essere stato il teste chiave nel processo contro i carabinieri della stazione Levante e attualmente in carcere dopo la condanna per tentato omicidio di Nouami Azalem a Sariano di Gropparello.

In questo caso, invece, il giudice – accogliendo la tesi dell’avvocato difensore Andrea Bazzani – l’ha assolto dall’accusa di spaccio aggravato dal fatto di aver consegnato droga a una minorenne e anche all’interno dell’ospedale di Piacenza.