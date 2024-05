Si ferisce cadendo a terra dal monopattino mentre percorre viale Dante

Si ferisce cadendo dal monopattino ma per fortuna non è niente di grave. L’episodio, che riporta al centro dell’attenzione la questione dei rischi per la sicurezza che può comportare l’uso di questo mezzo, è accaduto nella tarda serata di sabato, 18 maggio, in viale Dante a Piacenza.

L’allarme è stato dato attorno alle 23. In seguito all’impatto al suolo, la persona coinvolta ha riportato un trauma ed è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto con un’auto infermieristica e con una ambulanza.

Per fortuna le sono state riscontrate solo lievi ferite giudicate guaribili in pochi giorni. A favorire la caduta potrebbe essere stato il fondo stradale reso sdrucciolevole dalla pioggia precipitata nel corso della serata.