Taglio ai volontari Auser nelle scuole e sul verde: “Troppi i 450mila euro di rimborsi”

Il piatto piange. E piangono i nonni-vigili. Il bilancio del Comune si restringe come un elastico a rischio strappo, forse un po’ troppo tirato per tempi magri come questi. E 450 mila euro di rimborsi previsti quest’anno per i volontari Auser sforano le previsioni, danno una spallata ai conti.

la “sforbiciata” ai volontari

Ed ecco allora che la sforbiciata cade sull’operoso esercito in servizio nelle scuole e sulle manutenzioni del verde in base a una convenzione con Palazzo Mercanti. Il primo segnale d’allarme arriva dagli stessi volontari, c’è chi già soffre di una fine anticipata del proprio ruolo. E sui social i lamenti non mancano. Perché dal 20 maggio, a quanto pare, addio ai servizi: accompagnamento dei bambini all’ingresso e all’uscita delle scuole, manutenzione del verde nelle stesse scuole e non solo, mentre pare confermato il presidio alla Galleria Ricci Oddi e nei Musei, perché i volontari svolgono guardiania nelle sale e senza di loro non si andrebbe avanti. Tanti servizi resteranno però sguarniti, anche se l’estate consente una maggior scioltezza, le scuole chiudono. E questo risparmio primaverile ed estivo sembra la sola possibile revisione della spesa.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ