Celebrati i 70 anni del Movimento adulti scout cattolici italiani

Ha preso il via stamani, sabato 18 maggio, la due giorni di festeggiamenti per i 70 anni del Masci – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, dal titolo “Più vita alla vita”. L’inizio delle celebrazioni, questa mattina alle 10 presso il Seminario vescovile di via Scalabrini, a Piacenza, ha visto la presenza del vice sindaco Marco Perini, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ai partecipanti all’evento, organizzato grazie alla collaborazione tra Masci Emilia-Romagna, Agesci Piacenza Emilia-Romagna e Comune di Piacenza.

MOVIMENTO SCOUT: GLI EVENTI

Partita in aprile dalle regioni Basilicata e Liguria, la carovana di eventi attraverserà tutte le regioni d’Italia per approdare tra fine maggio e i primi di giugno in Piemonte e in Veneto. Momento centrale di ogni tappa è la mostra fotografica che ripercorre la storia del movimento che, nell’occasione del fine settimana piacentino, riguarderà “Don Giovanni Minzoni, martire per la fede, la libertà di educazione e per gli Scout d’Italia”. Il programma prevede inoltre due conferenze: “Onesti cittadini: dal codice di Camaldoli alla Costituzione”, con Ardea Montebelli della Comunità Masci Rimini 2 e “Partecipazione e Cittadinanza Attiva” con Edoardo Patriarca della Comunità Masci Carpi 1 e l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi. Domenica 19 sarà presente inoltre Massimiliano Costa, presidente nazionale Masci.

laboratori aperti

Ad arricchire il calendario di iniziative contribuiranno laboratori aperti alla cittadinanza a tema ecologico e la fiaccolata per la pace, a cui tutti sono invitati, questa sera a partire dalle ore 21 alla presenza del vescovo Mons. Adriano Cevolotto. Fondato nel 1954 a Roma, il Masci conta oggi circa 6mila iscritti. In occasione della ricorrenza odierna, lo scorso 13 aprile Papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri del Consiglio Nazionale, incoraggiando il Movimento a proseguire il cammino e ricordando i tanti progetti a carattere nazionale e internazionale dei quali è attivo protagonista. “Settant’anni fa – sottolinea il vice sindaco Marco Perini -, un gruppo di adulti decise di portare avanti i valori e gli insegnamenti dello scoutismo, adattandoli alla vita adulta e arricchendoli con la profondità della fede cattolica. Da allora, il Masci è cresciuto, diventando una realtà vitale e dinamica all’interno del panorama scout e della comunità cattolica italiana, rappresentando un faro di speranza, di fraternità e di servizio. Oggi e domani a Piacenza celebriamo non solo il passato, ma anche il presente del Masci, rinnovando il nostro impegno verso il futuro. I gruppi sparsi in tutta Italia continuano a essere un punto di riferimento per molti adulti, offrendo un luogo di incontro e di crescita, una comunità coesa e accogliente, capace di abbracciare le diversità e di costruire ponti”.