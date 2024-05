“A Milano puoi” sposarti a Piacenza: Francesca Noè convola a nozze alla Faggiola

Francesca Noè, nota influencer e fondatrice di “A Milano Puoi”, popolare blog e community online dedicata alla scoperta di Milano, ha deciso di convolare a nozze all’Osteria Fratelli Pavesi, nel Piacentino.

Chi è Francesca Noè?

Francesca Noè è un nome molto conosciuto nel panorama dei social media e del digital marketing in Italia. Con la creazione di “A Milano Puoi”, Francesca costruito una piattaforma che offre ai suoi follower una guida su cosa fare, vedere e gustare a Milano. La sua capacità di raccontare storie, insieme a una passione per la scoperta di angoli nascosti della città, l’ha resa una figura influente nel settore.

FRANCESCA NOÈ SI È SPOSATA A PIACENZA

Francesca e il suo partner hanno scelto l’Osteria Fratelli Pavesi come location per le nozze. L’annuncio del matrimonio di Francesca Noè ha generato entusiasmo tra i suoi follower. Attraverso i suoi canali social, Francesca ha condiviso momenti dei preparativi e dettagli sulla scelta della location, coinvolgendo attivamente la sua community in questo momento speciale.