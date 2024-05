Corpus Domini: maranza in azione e un cane viene picchiato IL VIDEO

Ancora un episodio di violenza nella zona del Corpus Domini a Piacenza, questa volta a farne le spese è stato un cane, che è stato picchiato.

L’incidente è avvenuto la scorsa sera, poco dopo quello che sembrerebbe uno scambio di droga tra due individui. Il proprietario del cane ha lasciato l’animale libero senza guinzaglio. Il cane, vagando in mezzo alla strada, è stato improvvisamente inseguito da un ragazzo, forse il padrone stesso. Da un video si vede il giovane, il cui volto è nascosto dal cappuccio della felpa, che prende il cane in braccio e, invece di proteggerlo, inizia a picchiarlo ripetutamente, tanto da farlo guaire. Il cane da quanto si vede dal filmato, girato da una testimone, dopo essere stato picchiato è stato afferrato (secondo alcuni) per il collare, (secondo altri) per un orecchio e trascinato per decine di metri mentre continua a piangere.

CANE PICCHIATO A PIACENZA: LA RABBIA DEI RESIDENTI

L’incidente ha suscitato rabbia e sconcerto tra i residenti del quartiere, già preoccupati per la crescente ondata di criminalità e violenza. Gli abitanti chiedono alle autorità locali di prendere provvedimenti immediati per contrastare la crescente insicurezza nel quartiere. “I maranza soliti stazionare qui ne hanno tre di cani ” ci ha riferito una testimone “sono cani che sono di tutto il gruppo, ho notato anche che a volte li ha uno ragazzo a volte li ha un altro, sono due pitbull e un meticcio”. Il meticcio sarebbe quello percosso.