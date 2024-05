Fumo a bordo e minacce agli autisti: sospeso il Tuobus nella zona del Luna Park

Per tre sere di fila a bordo del pullman è sembrato salissero i barbari: chi fumava, chi gridava, chi minacciava l’autista di turno.

Opera di bande di ragazzini esagitati il cui “peccato” più lieve è stato forse quello di non pagare il biglietto.

Per questa ragione ieri Tempi Agenzia, a fronte della protesta dei conducenti, si è vista costretta a sospendere momentaneamente il servizio a chiamata “Tuobus” nella zona del Luna Park di via Stradiotti.

Stop a tutte le fermate intermedie tra la Cattolica e Montale, dunque.

“È una sconfitta, ma ho il dovere di tutelare i mezzi, gli autisti e l’utenza”, ha spiegato con rammarico Paolo Garetti, presidente di Tempi Agenzia, dopo aver preso la decisione e averla comunicata all’assessore comunale al Commercio Simone Fornasari.