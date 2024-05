L’artista Melis denuncia Meta, proprietaria di Facebook: “Senza social da gennaio”

Giampietro Melis, 41enne artista castellano conosciuto come “Furia in Melis”, ha sporto denuncia ai carabinieri di Castel San Giovanni per truffa e appropriazione indebita. Destinataria della denuncia è nientemeno che Meta, il colosso proprietario tra gli altri di Facebook.

SENZA SOCIAL DA GENNAIO

Tutto nasce dall’incursione di alcuni hacker che a gennaio hanno tentato di violare i profili social di Melis. Di lì la decisione di oscurarli e poi l’interminabile odissea per tentare di riavere i suoi profili. Tutti i tentativi di comunicare con il colosso del web sono però risultati inutili. “Senza i social – dice – oggi un artista non è nessuno, non può presentare progetti, lavorare, comunicare con i suoi follower. Nel mio account certificato Facebook ci sono gli ultimi 5 anni di lavoro, le dirette di numerosi eventi importanti e persino quella del mio matrimonio. Alla fine l’unica strada possibile è sembrata essere quella della denuncia penale “anche se – dice Melis – mi sento Davide contro Golia”.