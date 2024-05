“Lo specchio di Piacenza” ospita il giudice Pio Massa, tra diritto e vita privata

Continua il percorso di “Lo specchio di Piacenza”, il programma settimanale di Telelibertà ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Il format, che si è rapidamente affermato come uno dei punti di riferimento per l’approfondimento culturale e sociale della città, offre agli spettatori stimoli e riflessioni su temi di grande rilevanza.

LO SPECCHIO DI PIACENZA IN ONDA SU TELELIBERTÀ

Questa sera, martedì 21 maggio, alle ore 20.30, va in onda il diciottesimo episodio che vede protagonista il giudice Pio Massa, originario di Foggia e piacentino d’adozione, che dopo aver lavorato in pretura e al tribunale di Piacenza per 30 anni ha concluso la carriera da presidente del tribunale di Parma, carica che ricopriva dal 2016. Prima ancora ha ricoperto un altro incarico direttivo, ovvero il ruolo di presidente della sezione penale di Cremona. Nei suoi 45 anni in magistratura ha lavorato principalmente nel settore penale e per dieci anni ha fatto il gip, il giudice per l’udienza preliminare. Il giudice Massa ha deciso di non abbandonare il mondo del diritto. Da un anno, infatti, è presidente della Corte di giustizia tributaria di Piacenza, già Commissione tributaria, importante istituzione ha la sua sede in via San Bartolomeo. Appena terminati gli studi liceali, il dott.Massa ha scoperto una passione inaspettata per i casi giudiziari. Questo interesse lo ha spinto a iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza dell’università di Pavia, dove ha potuto approfondire la conoscenza del diritto e delle sue molteplici sfaccettature. La scoperta del diritto non è stata solo una questione accademica, ma ha rappresentato per lui un percorso di crescita personale e professionale.