Paura in via Boselli, albero crolla in strada: distrutta un’auto in sosta

Un albero è caduto in via Boselli nei pressi dell’incrocio con via Manfredi a Piacenza. E’ successo nella serata di martedì 21 maggio poco prima delle 22.00. Fortunatamente nel momento del crollo nessuno stava transitando, alcune auto sono arrivate subito dopo. Una vettura in sosta è stata colpita e la parte anteriore è distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Numerose le persone che dai locali e dalle abitazioni limitrofe sono scese in strada. Grande preoccupazione è stata espressa dai residenti per il pericolo di nuovi crolli.