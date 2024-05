Piacenza: fuga di monossido, mamma con due bambini finiscono in ospedale

Una mamma con un bambino di pochi mesi sono rimasti intossicati, fortunatamente in modo lieve da una presunta fuga di monossido di carbonio, provocata da un malfunzionamento della caldaia di casa. E’ accaduto oggi pomeriggio in un’abitazione di via Perletti, a Piacenza. In quel momento si trovavano in casa la mamma trentenne con due bambini, uno di pochi mesi e l’altro di quattro anni. Nell’abitazione vi erano anche due gatti che hanno manifestato per primi, sintomi di malessere. Anche la donna si è sentita poco bene ed ha telefonato ai soccorsi. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha diagnosticato alla mamma e a uno dei bambini, sintomi di intossicazione da monossido, fortunatamente lievi.

fuga di monossido a Piacenza

La donna con entrambi i figlioletti, dopo essere stati sottoposti alle prime cure sul posto, sono tati portati al pronto soccorso per essere sottoposti alle terapie del caso. Uno dei due bimbi, fortunatamente non ha subito conseguenze per la fuga di gas. Le condizioni della donna e dell’altro bambino fortunatamente non hanno comunque suscitato preoccupazione fra i medici del nosocomio cittadino. In via Perletti è accorsa anche una squadra dei vigili del fuoco che hanno subito provveduto ad arieggiare l’ambiente, aprendo tutte le finestre dell’appartamento. I pompieri non hanno poi tardato a rilevare che la fuga di monossido di carbonio, era stata provocata da un malfunzionamento della caldaia di scasa.