Venduto a una immobiliare il monastero di Santa Rita, le proteste dei fedeli

Domani, come da tradizione, tanti piacentini saranno puntuali all’appuntamento sullo Stradone Farnese la benedizione delle auto e delle rose. Ma in futuro sarà ancora così? Sì, perché i complesso monastico di San Bernardino, come è denominata l’area al servizio del santuario di Santa Rita, è stato venduto dalla congregazione dei Cappuccini ad una società immobiliare piacentina. Lo hanno riferito gli stessi Cappuccini. Parliamo di circa 10mila metri quadrati (una buona parte a verde) tra lo Stradone Farnese, via Torta, il confine con le suore di monsignor Torta e via Rosa Gattorno. La vendita non riguarda la chiesa che verrà donata alla

diocesi di Piacenza-Bobbio. In questi giorni un comitato di una quarantina di fedeli si è rivolto ad un legale, il penalista Carlo Benussi (che è anche un frequentatore del santuario) per comprendere se vi siano possibilità di salvare dall’operazione immobiliare le aree di più stretta pertinenza del santuario, in particolare il chiostro.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’