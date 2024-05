Da Piacenza alla Guinea, ecco la prima pietra dell’ospedale: “Sostegno alla maternità”

Posata la prima pietra del futuro ospedale “Santa Franca”, religiosa piacentina canonizzata da papa Gregorio X nel 1273. E non parliamo del nuovo polichirurgico alla Farnesiana, ma della struttura sanitaria che “entro un anno” – questo è l’impegno – sorgerà in Guinea Bissau, nel villaggio di Jugudul, per supportare le giovani partorienti. Lì, infatti, la morte di donne incinte e neonati rappresenta una vera e propria emergenza a causa della carenza di cliniche vicine, la mancanza di standard igienici e l’inadeguatezza dei trasporti per raggiungere in tempo le sale parto.

Nei giorni scorsi, così, una delegazione di piacentini e non solo – guidata dall’organizzazione Round Table – ha avviato ufficialmente il cantiere in Guinea Bissau. L’iniziativa benefica, va ricordato, è partita anche (e soprattutto) dal nostro territorio, in stretto contatto con il dottor Dionisio Cumbà, medico originario del Paese africano e residente a Milano. Obiettivo: terminare i lavori dell’ospedale “Santa Franca” nel giro di dodici mesi. Presente in Guinea Bissau, tra gli altri, il vicepresidente nazionale di Round Table, il piacentino Leonardo Garilli: “Si tratta di una struttura modulare, che sarà inizialmente composta da tre stanze per un costo complessivo di 35mila euro, di cui l’80 per cento già raccolto grazie a sostenitori e donatori privati. Contiamo di tornare a Jugudul l’anno prossimo per trovare il servizio già operativo e funzionante. Certo, le difficoltà non mancano, in particolare a causa della lunga stagione delle piogge che potrebbe rallentare il cantiere, dato che i mattoni in terra rischierebbero di sciogliersi durante le intense precipitazioni. In futuro – prosegue Garilli – l’ospedale potrebbe essere ampliato, anche con nuove strumentazioni in arrivo dall’Italia. La struttura sanitaria sarà situata in una zona periferica non a caso, in quanto i lunghi spostamenti delle donne incinte verso la capitale sono spesso mortali”.

SPORT E BAMBINI: IL PROGETTO

Parallelamente, la delegazione di Round Table ha avviato un progetto sportivo per togliere i bambini dalla strada: “Abbiamo sovvenzionato – spiega Garilli – una partita di calcio maschile e femminile, con arbitraggio in inglese, per il campionato giovanile del posto, portando in loco il materiale sportivo, i palloni, le bandierine, le porte e non solo”. In Guinea Bissau, inoltre, Round Table ha incontrato il presidente Umaro Sissoco Embalo e il ministro della Salute per “discutere degli avanzamenti e delle necessità sanitarie del Paese” e ha visitato l’ospedale nazionale “Simao Mendes” per “vedere da vicino le condizioni dei macchinari e osservare il trattamento dei pazienti”.